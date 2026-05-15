Минфин РК изменил правила госзакупок для квазигоссектора

Соответствующий приказ подписан 8 мая 2026 года.

Согласно документу, при проведении тендеров оператор электронной системы закупок будет обеспечивать конфиденциальность ценовых предложений поставщиков до подведения итогов закупки.

После публикации итогового протокола участники тендера смогут просматривать заявки других потенциальных поставщиков, за исключением их ценовых предложений.

Также уточняются требования к подтверждению правоспособности поставщиков. В случае отсутствия данных в государственных цифровых системах поставщик должен предоставить копию соответствующего разрешения или уведомления.

Изменения затронули и критерии финансовой устойчивости. Теперь потенциальный поставщик считается финансово устойчивым, если его доход за последние три года превышает 4100 МРП либо составляет не менее половины суммы закупки. Кроме того, объем уплаченных налогов должен составлять не менее трех процентов от доходов компании.

Правила дополнены нормой о включении поставщиков в реестр недобросовестных участников закупок в случае уклонения от заключения договора, предоставления недостоверной информации или ненадлежащего исполнения обязательств.

Отдельное внимание уделено обеспечению заявок. Поставщики смогут предоставлять его в виде средств на электронном кошельке либо банковской гарантии в электронной форме.

При этом деньги, внесенные через электронный кошелек, будут блокироваться и не возвращаться в случае уклонения победителя от подписания договора или неисполнения условий по обеспечению исполнения контракта. В таких случаях средства перечисляются в доход заказчика.

Согласно новым правилам, при равенстве ценовых предложений победителем тендера будет признан участник с более высоким показателем финансовой устойчивости. Если и эти показатели окажутся одинаковыми, преимущество получит поставщик, подавший заявку раньше остальных.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

