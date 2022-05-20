20 Мая 2022 15:53

Минфин РК ввел требование по финансовой устойчивости потенциального поставщика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данное условие обеспечило участие в закупках компаний только с хорошей репутацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введено квалификационное требование по финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое определяется автоматически на основе сведений органов госдоходов по четырем параметрам: доходы, налоги, основные средства, фонд оплаты труда. Введение этого требования обеспечило участие в закупках компаний только с хорошей репутацией, имеющих соответствующую налоговую нагрузку, а также достаточные материальные и трудовые ресурсы», – сказал вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на брифинге в СЦК.

По его словам, проблемные компании и фирмы-однодневки в государственных закупках уже не участвуют.

Вице-министр также сообщил, что установлены предельные нижние значения цен, чтобы не допускать предложений с низкими ценами. Это сделано для того, чтобы повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг.