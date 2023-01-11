Минфин РК: В марте стартует прием заявлений на банкротство

11 Января 2023, 14:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по снижению закредитованности населения Казахстана обсудили сегодня, 11 января, на заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами на тему выступили заместитель Премьер-Министра РК – министр финансов Ерулан Жамаубаев и председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Говоря о том, какие работы проводит Министерство финансов в рамках задачи по снижению закредитованности населения, Ерулан Жамаубаев сообщил, что 30 декабря 2022 года был подписан Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Официально закон был опубликован 1 января т.г. Уже 3 марта стартует прием заявлений на банкротство.

С учетом международной практики введены 3 вида процедур.

Первая процедура — внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Установлены следующие условия:

1) долг не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);

2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;

3) отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности;

4) проведено урегулирование с банком.

При этом предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение 6 месяцев, и граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет.

«Внесудебное банкротство будет начинаться на портале электронного правительства. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям», — уточнил глава Минфина.

Вторая процедура — судебное банкротство. Целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Судебное банкротство осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.

Третья процедура — восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

В свою очередь последствиями банкротства являются:

1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;

2) повторное применение банкротства через 7 лет;

3) мониторинг финансового состояния в течение 3 лет.

В настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия, среди которых:

Первое. Организовано информационное сопровождение в СМИ и в центрах оказания услуг. Соответствующая информация публикуется в СМИ. На сайтах министерства и его ведомств размещены разъяснения, осуществлена рассылка СМС-оповещений. Граждане получают консультации в центрах оказания услуг. Организованы разъяснения через контакт-центры «Правительства для граждан» и Комитета госдоходов. На площадках акиматов проведены совещания по организации процедур банкротства граждан с участием руководителей региональных подразделений госорганов, банков, ЦОНов и Центров занятости населения.

Второе. Проводится обучение сотрудников управлений госдоходов. Ежедневно с сотрудниками «Правительства для граждан» и Комитета госдоходов проводятся онлайн-конференции, где разъясняются нормы закона, а также обсуждаются поступающие от граждан проблемные вопросы.

Третье. Начата разработка информационной системы. Разработан прототип информационной системы, проводится ее тестирование и доработка. По итогам ее внедрения будут осуществлены интеграции с информационными системами других госорганов.

«Для успешной реализации указанных мер требуются скоординированные действия от других заинтересованных государственных органов», — отметил в заключение Ерулан Жамаубаев.

Далее о мерах по снижению закредитованности доложила председатель АРРФР РК Мадина Абылкасымова.

По ее словам, за 11 месяцев 2022 года банковские кредиты физическим лицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге, в том числе объем потребительских кредитов вырос на 24,1% до 7,6 трлн тенге. Общее количество заемщиков составило 6 868 тыс. человек.

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 5,6% или 461 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 536 тыс. человек, увеличившись с начала года на 121 тыс человек.

Объем микрокредитов, выданным МФО, за 11 месяцев прошлого года вырос на 42,7% до 979 млрд тенге, общее число заемщиков составляет 1 528 тыс человек.

Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 8,0% или 76 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой более 90 дней составило 257 тыс. человек, снизившись с начала года на 115 тыс. человек.

Для снижения закредитованности населения реализуется комплекс мер по ужесточению регулирования потребительского кредитования.

Первое. Для ограничения роста проблемной задолженности граждан по потребительским кредитам с января 2022 года введен законодательный запрет на начисление вознаграждения по всем беззалоговым потребительским займам и микрокредитам физических лиц после 90 дней просрочки. Ранее был введен законодательный запрет на начисление штрафов и пени после 90 дней просрочки.

Второе. Приняты регуляторные меры по ограничению ставок вознаграждения по потребительским микрокредитам. В результате в 2022 году предельная ставка вознаграждения по беззалоговым микрокредитам до 50 МРП на 45 дней снижена с 30% до 20%. Кроме того, проведены проверки микрофинансовых организаций, по результатам которых за несоблюдение регуляторных требований отозваны лицензии у 23 МФО.

Третье. Для ограничения выдачи потребительских кредитов неплатежеспособным заемщикам с 2020 года установлен коэффициент долговой нагрузки заемщиков на уровне 50% от совокупных доходов заемщика. Также введен запрет на выдачу займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

«В 2022 году коэффициент долговой нагрузки установлен в качестве пруденциального норматива с обязательным соблюдением банками и микрофинансовыми организациями. Дополнительно ужесточен расчет доходов заемщика. Так, с 18 до 12 критериев сокращен перечень подтвержденных доходов», — сказала М. Абылкасымова.

В 2022 году требование по расчету норматива долговой нагрузки было установлено по всем микрокредитам физических лиц независимо от суммы выдаваемого микрокредита. Тогда как ранее при выдаче микрокредитов на сумму менее одной минимальной заработной платы коэффициент долговой нагрузки не рассчитывался.

Четвертое. Для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования были ужесточены меры пруденциального регулирования банков и микрофинансовых организаций. Так, для ограничения выдачи банками крупных потребительских кредитов свыше 2 млн тенге в октябре 2022 года коэффициенты риск-взвешивания по таким кредитам были повышены со 150% до 350%.

Кроме того, в целях охлаждения рынка беззалогового онлайн-микрокредитования в 5 раз увеличено взвешивание потребительских микрокредитов при расчете коэффициента достаточности собственного капитала микрофинансовой организации.

Пятое. Для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями в декабре прошлого года введен лимит по доле микрокредитов с просрочкой более 90 дней на уровне не более 20%. Превышение лимита является несоблюдением норматива достаточности собственного капитала с последующим отзывом лицензии на микрофинансовую деятельность.

Шестое. С октября 2021 года введен единый порядок досудебного урегулирования проблемной задолженности, предусматривающий обязательную процедуру рассмотрения банками и микрофинансовыми организациями обращений заемщиков на реструктуризацию просроченного займа. Для защиты прав должников предусмотрено право заемщика обратиться в Агентство в случае недостижения согласия с кредитором по условиям реструктуризации.

«В рамках единого порядка досудебного урегулирования для обеспечения прав заемщиков на реструктуризацию займов в марте 2022 года Агентством затребованы индивидуальные планы по урегулированию проблемной задолженности физических лиц. В рамках индивидуальных планов банками и микрофинансовыми организациями за счет собственных средств планируется осуществить мероприятия по реструктуризации проблемных займов, в т.ч. в виде снижения ставок вознаграждения, пересмотра графика платежей, полного либо частичного списания проблемной задолженности», — сообщила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В рамках индивидуальных планов банками планируется охватить 633 тыс. заемщиков с суммой долга 329 млрд тенге, микрофинансовыми организациями планируется охватить 568 тыс. заемщиков с суммой долга 35 млрд тенге. На конец декабря прошлого года банками урегулированы кредиты 267 тыс. граждан на 127 млрд тенге, микрофинансовыми организациями – 388 тыс. граждан на 27,5 млрд тенге.

В 2023 году во исполнения поручения Главы государства Агентством будут выработаны дополнительные системные меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования.

Во-первых, для ограничения долговой нагрузки будет проведена работа по пересмотру предельного значения годовой эффективной ставки банков. Так, в соответствии с международным опытом годовая эффективная ставка будет установлена в зависимости от рыночных факторов, таких как процентная маржа, премия за риск, операционные расходы и стоимость фондирования. Для устранения арбитража ставок вознаграждения по потребительским кредитам будет проведено дополнительное ужесточение регулирования предельных ставок вознаграждения по потребительским микрокредитам микрофинансовых организаций.

Во-вторых, будут введены ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов и микрокредитов гражданам, имеющим просроченную задолженность свыше 90 календарных дней. Эта мера ограничит выдачу новых кредитов и рост долговой нагрузки неплатежеспособных заемщиков.

В-третьих, для защиты заемщиков от недобросовестных действий коллекторов в 2023 году будет проработано введение законодательных ограничений по продаже банками и микрофинансовыми организациями кредитов физических лиц, по которым не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности. Дополнительно планируется введение законодательного требования по проведению коллекторами процедур урегулирования задолженности по приобретенным кредитам граждан.

В-четвертых, для ужесточения регулирования коллекторской деятельности разработаны законодательные поправки, предусматривающие повышение в 2 раза (с 300 МРП до 600 МРП) размеров административных штрафов на субъектов рынка, а также введение персональной административной и уголовной ответственности работников коллекторских агентств. В ноябре 2022 года соответствующие поправки внесены в Правительство и по ним проводятся процедуры согласования в установленном порядке.