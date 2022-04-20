Минфин РК предусмотрит наказание за нарушения по карточным переводам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане пока не предусмотрено наказание за выявленные случаи предпринимательства по переводам через банковские карты. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено за это наказание. Но, тем не менее, работа еще ведется на начальном этапе. Мы закон только приняли, нормативно-правовые акты принимаем. А сама проверка будет осуществляться поэтапно с 2023 года, поэтому пока жестких наказаний не будет, пока будет мониторинг, потом параллельно мы будем уже предусматривать наказание в случае такого рода нарушений», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр заявил, что предприниматели должны платить налоги.

«Те предприниматели, которые не платят налоги, должны будут платить. В случае выявления таких нарушений встанет вопрос о наказании», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане начали отслеживать мобильные переводы граждан. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал критерии по мобильным переводам физических лиц, которые утверждены с 15 апреля.

Получение одним физическим лицом в течении каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, является критерием операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года - по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам;

с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года - по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года - по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам;

с 01.01.2025 года – по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам I этапа.

В департаменте госдоходов отметили, что приказ не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков, а нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.