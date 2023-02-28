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Минфин РК: Полностью подготовлена процедура приема заявок на банкротство от физлиц

28 Февраля 2023, 13:47
Минфин РК: Полностью подготовлена процедура приема заявок на банкротство от физлиц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процедура приема заявок на банкротство от физических лиц полностью подготовлена. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством финансов и другими заинтересованными государственными органами полностью подготовлена процедура приема заявок с 3 марта. Хотелось бы сразу отметить, что сроки реализации банкротства физических лиц не ограничены. По сравнению с легализацией автотранспорта, с легализацией капитала, которые проходили в нашей стране, Закон не имеет каких-либо ограничительных мер по периоду. Поэтому, если такое решение будет принято, оно должно быть взвешенным и никаких ограничительных мер со стороны госорганов не имеется», – сказал Е.Биржанов.

Вице-министр сообщил, что соответствующая информационная система разработана, через нее планируется получать большую часть заявок. Для этого было произведено 40 информационных взаимодействий с государственными органами, банками. Система протестирована и готова к приему заявок.

Также Е.Биржанов отметил, что 95% процентов должников-физических лиц в Казахстане могут пройти внесудебную процедуру банкротства.

Ранее сообщалось, при каких условиях физические лица могут пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке.

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 января 2022 года.


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