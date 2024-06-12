Минфин РК о незаконных доходах: Сумма расхождений по таможенным декларациям - $1 млрд

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly рассказал о работе по выявлению незаконных доходов тех или иных крупных казахстанских компаний, передает агентство Kazinform.

- Не всегда средства, которые ушли в третьи страны, обеспечиваются поступлением товаров. Мы контролируем данные контракты. Если сроки поставки вышли, мы уже начинаем проверочные мероприятия. Буквально с текущего года по 225 материалам мы уже передали информацию в правоохранительные органы. Сумма выявленных расхождений составляет почти 1 млрд долларов. То есть, мы работаем в опережающем цикле, сразу сравниваем таможенные декларации, выведенные средства, и уже ставим на контроль данных участников экономической деятельности. Второе направление — это трансфертное ценообразование. Не секрет, что мы больше направляем на экспорт товаров. Это наши недра, наше богатство, но порой неадекватно получаем за них выручку. То есть по заниженной стоимости может уйти. Это считается одним из способов получения незаконных доходов теми или иными крупными компаниями, особенно недропользователями, - сказал в документальном фильме вице-министр финансов РК Е. Биржанов.

Напомним, во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов была создана специальная комиссия. В ее состав вошли члены Правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели.

Комиссия призвана реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения должны приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства. Никаких перегибов - этому вопросу Глава государства поручил уделить особое внимание.