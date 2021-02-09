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Минфин РК: Навигационные пломбы на автомобилях помогут усилить контроль за трансграничной торговлей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Февраля 2021, 10:22
Минфин РК: Навигационные пломбы на автомобилях помогут усилить контроль за трансграничной торговлей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК разработает Комплексный план по противодействию нелегальному торговому обороту на границе. Об этом сообщил глава ведомства Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства по усилению контроля за трансграничной торговлей, будет разработан Комплексный план по противодействию нелегальному торговому обороту на границе. В целях исключения лжетранзита и поставки товаров в адрес фиктивных получателей расширяется применение навигационных пломб на автотранспортные средства», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Для полноты уплаты налогов, по его словам, вводится контроль по всей цепочке от импорта до розничной реализации путем оформления электронных сопроводительных накладных на товары и обеспечивается обмен информацией о количестве и стоимости товаров с уполномоченными органами стран ЕАЭС.

«С 1 июня 2019 года продолжается проведение пилотного проекта по цифровой маркировке алкогольной продукции. Дальнейшие меры налогового администрирования будут определены по итогам пилота – 1 октября текущего года. В целом, будут приняты ряд мер, направленных на борьбу с нелегальным торговым оборотом», - заверил глава Минфина.


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