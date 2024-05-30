Минфин РК нарушил Международную конвенцию

В рамках рассмотрения судами города Алматы иска польской компании (АО «Exalo Drilling») об обжаловании результатов налоговой проверки установлено нарушение Министерством финансов Международной конвенции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Департамент госдоходов не принял сертификат резидентства иностранной компании и доначислил свыше 600 млн тенге корпоративного подоходного налога (с учётом пени).

— Выяснилось, что Министерство финансов Польши неоднократно пыталось инициировать процедуру взаимного согласования спорной ситуации с казахстанской стороной. Это прямо предусмотрено заключенной между Казахстаном и Польшей Конвенцией об устранении двойного налогообложения.

Однако, от проведения переговоров Министерство финансов со ссылкой на наличие судебного спора отказывалось. После внесения Генеральной прокуратурой акта надзора процедура взаимного согласования между Министерствами финансов Казахстана и Польши завершена, — сообщили в Генпрокуратуре.