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Минфин расследует расходование средств Министерства здравоохранения Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Сентября 2020, 13:29
Минфин расследует расходование средств Министерства здравоохранения Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов поделился некоторыми подробностями по делу бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашей версии он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. На сегодняшний день ни одна информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически не функционирует, не работает», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам сейчас ведется проверка и других фактов расходования средств Минздравом.

«Бюджету нанесен ущерб. В рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве. К сожалению, есть у нас требования уголовно-процессуального законодательства, которое ограничивает к распространению информации. Действия были совершены в конце 2018 года, это было до пандемии», - заключил спикер.

Ранее Ж. Элиманов рассказал о том, как ведется следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. По его словам следственные мероприятия продолжаются.


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