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Минфин поддержал перевод пенсионных накоплений в управление частными компаниями

16 Октября 2018 14:54 204
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Минфин поддержал перевод пенсионных накоплений в управление частными компаниями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК поддерживает инициативу Нацбанка о предоставлении возможности гражданам переводить свои пенсионные накопления в управление частными компаниями. Об этом заявил вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

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«Мы эту инициативу поддерживаем, она направлена, прежде всего, на повышение доверия населения к процессу управления их пенсионными активами», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также пояснил, чем этот механизм отличается от опыта пятилетней давности, когда также пенсионные активы были отданы в управление частным компаниям.

«А в качестве того, что вы говорили - не напоминает ли она механизм пятилетней давности, я хотел бы сказать - нет, в связи с тем, что здесь исключается аффилированность. Сами банки и управляющие компании в пятилетнем периоде, они были аффилированы и средства были аккумулированы в банке, который непосредственно выступал как один из учредителей этих пенсионных фондов. В предлагаемом механизме мы предлагаем вот эти все издержки исключить и улучшить процесс управления», - резюмировал Берик Шолпанкулов.

 

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Ключевые слова: Экономика, Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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