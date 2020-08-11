Минфин обновил план выпуска государственных ценных бумаг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предложению Национального Банка Министерство финансов обновило план выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ). Об этом сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из приоритетов работы Национального Банка является перенаправление избыточной ликвидности на нужды экономики. Для этого с прошлого года Национальным Банком совместно с Министерством финансов ведется активная работа по увеличению предложения ГЦБ в среднесрочном сегменте при сокращении количества выпусков долгосрочных бумаг», - сказал Ерболат Досаев.

В результате скоординированной работы, по его словам, постепенно происходит перебалансировка ликвидности с краткосрочных нот Национального Банка в государственные бумаги Минфина. С мая текущего года Минфин начал выпускать краткосрочные ГЦБ со сроком до 3-х лет. В свою очередь, Национальный Банк с июля текущего года приостановил выпуск нот со сроком 1 год, что стимулирует интерес инвесторов к приобретению соответствующих ГЦБ Минфина.

В результате за июль текущего года объем краткосрочных нот Национального Банка снизился на 13,5% до 2,8 трлн. тенге (на конец июня текущего года – 3,3 трлн. тенге). По сравнению с максимальным значением на 21 февраля текущего года (4,2 трлн. тенге) снижение составило 31,6%, с начала года – на 16,9%.

«Одновременно происходит увеличение объемов выпуска облигаций Минфина. Объем ГЦБ Минфина в обращении с начала текущего года увеличился на 19,9% с 8,2 трлн. тенге до 9,8 трлн. тенге. По предложению Национального Банка, Министерство финансов обновило план выпуска ГЦБ с наиболее востребованными сроками погашения от 1 до 3 лет на сумму 1 трлн тенге», - сообщил Ерболат Досаев.

Председатель Национального банка РК добавил, что дальнейшее развитие рынка ГЦБ с последующим построением адекватной кривой доходности и включением казахстанских ГЦБ в международные индексы развивающихся стран будет содействовать привлечению инвесторов, развитию финансового рынка и стабилизации экономики, диверсифицируя источники финансирования дефицита бюджета.