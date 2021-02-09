Минфин намерен внести поправки в Бюджетный кодекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК намерено внести поправки в Бюджетный кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с переходом средних компаний в разряд крупных, переток платежей из республиканского бюджета в местный составил 100 млрд тенге. В этой связи, мы предлагаем внести поправки в Бюджетный кодекс по пересмотру порядка формирования перечня плательщиков КПН в РБ», - сказал на заседании Правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, ведомством инициированы поправки в Указ о моратории на проверки.

«Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки, снизил кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели, восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. Только за 2020 год в рамках проводимого нами проекта «Гражданский контроль - требуй чек» в адрес КГД поступило 16,5 тысяч сообщений о нарушениях с видео-фиксацией. Также поступило 7 тысяч жалоб, на которые органы госдоходов не могли реагировать ввиду моратория. В этой связи, нами инициированы поправки в Указ о моратории, в части его нераспространения на проверки по жалобам граждан и недобросовестным субъектам», - отметил министр.

«Агентством по противодействию коррупции и проектным офисом «Адалдық Алаңы» отмечается подверженность коррупции сотрудниками госдоходов ввиду низкой заработной платы, социальной незащищенности и высокой ответственности. Такое положение влечет отток опытных работников, которые зачастую применяют свои приобретенные знания и навыки в частном секторе. В этой связи, предлагается внедрение классных чинов, с надбавкой к базовому окладу и введения единого форменного обмундирования», - добавил глава Минфина.