Минфин будет вести Реестр заказчиков и поставщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев поделился планами по введению Реестра заказчиков и поставщиков в государственные закупки, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях превентивности и недопущения нарушений вводится компетенция Министерства финансов по ведению Реестра заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника. Это обусловлено тем, что заказчики необоснованно выбирают основания для прямого заключения договора способом из одного источника в рамках п. 3 ст. 39 Закона», - сообщил Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

Он привел пример: в рамках пп. 1) п. 3 ст. 39 Закона, который предназначен для приобретения услуг у субъектов естественных монополий, заказчики приобретали канцелярские товары, моющие средства, строительные материалы, услуги связи и интернета и т.д.

«Аналогичные факты были выявлены в рамках заключения договоров из одного источника по пп. 27) и 36) п. 3 ст. 39 Закона, тогда как данные основания предназначены только для прямого заключения договоров с лицами определенными законами, указами РК», - отметил представитель Минфина.

«Таким образом, установление четкого Реестра заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника позволит в первую очередь снизить долю закупок из одного источника, а также способствовать повышению конкурентной среды», - добавил он.