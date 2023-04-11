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Минэнерго ведет переговоры с жанаозенскими рабочими

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 12:25
Минэнерго ведет переговоры с жанаозенскими рабочими Кадр из видео t.me/vlastkz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов касательно собравшихся у здания ведомства рабочих из Жанаозена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть этапы переговоров, мы сейчас ведем. Хотим понять окончательную позицию, окончательную суть проблемы, когда она будет сформирована. Поймем, на каком уровне это будет решаться. Если это будет уровень министра или Правительства, понятно, диалог будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога, ведения переговоров сотрудниками, компетентными людьми. Безусловно, я выйду, если потребуется мой выход», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

Напомним, вчера у здания Министерства энергетики Казахстана собралось около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями.

Как сообщили в нацкомпании «КазМунайГаз», собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ.

1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.

Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.


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