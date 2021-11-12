Минэнерго: в ближайшие 10 дней энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область является значимым регионом в энергетической системе Казахстана, которая занимает более 40% доли выработки электрической энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.
Министром энергетики РК в ходе посещения электрических станций Павлодарской области было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы по исполнению ремонтных кампаний станций, разработке Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года и о присоединении городов и районов Западного Казахстана к Единой энергосистеме страны.
Кроме того, министр ознакомился с ходом реализации проектов восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 и строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и выполнения ремонтных кампаний на станциях Павлодарской области.
Завершаются подготовительные работы по вводу в сеть после осуществления ремонтов энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, а также турбоагрегата и котлоагрегата на Аксуской ГРЭС. Суммарная мощность, вводимая в Национальную электрическую сеть, составит 650 МВт. Ожидается также завершение ремонта энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, что прибавит еще 500 МВт к энергосистеме страны.
Министр поручил завершить эти работы в течение 10 дней и запустить энергоблоки. Таким образом, энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии.
По итогам совещания министром был дан ряд поручений.
Энергопроизводящим организациям поручено:
- принять все необходимые меры по своевременному вводу оборудования, находящегося в ремонте. При этом, не допустить снижения качества ремонтов;
- для исключения риска образования внеплановых отключений генерирующего оборудования в 2022 году, начать проработку вопроса с Системным оператором по планированию осуществления летней ремонтной кампании.
Системному оператору (АО «KEGOC») совместно с разработчиками прогнозного баланса дано поручение по внесению в Министерство энергетики в срок не позднее 15 ноября итогового варианта Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года.
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