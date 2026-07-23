Минэнерго РК запускает ежегодные киберучения для защиты объектов ТЭК

В Казахстане впервые стартовали киберучения, направленные на повышение киберустойчивости объектов топливно-энергетического комплекса и подготовку специалистов по информационной безопасности, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Министерство энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби впервые проводят отраслевые киберучения ENERFORT 2026 по защите технологических систем объектов топливно-энергетического комплекса.

Планируется, что ENERFORT станет ежегодной отраслевой площадкой для повышения уровня кибербезопасности и профессиональной подготовки специалистов.

Организатором и методологическим центром киберучений выступает R& D-центр развития перспективных разработок в области киберфизической устойчивости ТЭК при КазНУ имени аль-Фараби. Центр объединяет научное сообщество, отраслевых экспертов и индустриальных партнеров — отечественные и международные компании, имеющие опыт реализации комплексных проектов в сфере кибербезопасности технологических сетей, автоматизированных систем управления технологическими процессами и объектов критически важной инфраструктуры.

Эксперты центра разработали программу учений, сценарии кибератак на технологическую инфраструктуру, практические задания, а также лекционные и методические материалы для подготовки специалистов по информационной безопасности предприятий ТЭК. Они также принимают непосредственное участие в проведении теоретической и практической частей мероприятия.

В течение двух дней интенсивное обучение пройдут более 120 специалистов энергетических предприятий. Основная цель учений — развитие навыков выявления и расследования кибератак, реагирования на инциденты и повышения устойчивости объектов энергетики к современным цифровым угрозам.

Особое внимание в программе уделено применению искусственного интеллекта и квантовых технологий. Участники рассмотрят использование ИИ для выявления аномалий, анализа событий безопасности и автоматизации реагирования, а также риски его применения злоумышленниками. Кроме того, будут обсуждаться влияние квантовых вычислений на традиционную криптографию и подготовка к переходу на постквантовые методы защиты.

Практическая часть пройдет в соревновательном формате с моделированием реальных киберугроз технологическим сетям. Участникам предстоит выявлять уязвимости, анализировать действия условного нарушителя, расследовать инциденты и принимать решения по защите инфраструктуры. По итогам учений лучшие команды и участники будут награждены.