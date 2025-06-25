Минэнерго РК заключены три контракта на разведку и добычу углеводородов

24 июня Министерством энергетики Республики Казахстан по итогам проведенных прямых переговоров заключены 3 контракта на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участках «Жылыой», «Аккудук» и «Северный-2» с национальными компаниями АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.