Минэнерго РК заключены три контракта на разведку и добычу углеводородов
24 июня Министерством энергетики Республики Казахстан по итогам проведенных прямых переговоров заключены 3 контракта на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участках «Жылыой», «Аккудук» и «Северный-2» с национальными компаниями АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Планируемые инвестиции в проекты на период разведки составят порядка 23,7 млрд тенге.
На данных участках будут произведены следующие работы:
- 3D сейсморазведка (полевые работы, обработка и интерпретация 550 кв.км.);
- бурение трех независимых разведочных скважин общей проходкой не менее 7 000 м. и двух зависимых скважин проходкой не менее 5 000 м.;
- в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки на участке «Жылыой», бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной до 4 500 м.
В качестве стратегического партнера АО «НК «КазМунайГаз» выступает крупная китайская компания CNOOC, которая впервые заходит в Казахстан с инвестициями.
Стратегическими партнерами АО «НК «QazaqGaz» являются казахстанские компании АО «КазАзот» и АО «Нефтяная компания «КОР».