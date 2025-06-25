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    21:10, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Минэнерго РК заключены три контракта на разведку и добычу углеводородов

    24 июня Министерством энергетики Республики Казахстан по итогам проведенных прямых переговоров заключены 3 контракта на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам на участках «Жылыой», «Аккудук» и «Северный-2» с национальными компаниями АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Минэнерго РК заключены три контракта на разведку и добычу углеводородов
    Фото: Министерство энергетики РК

    Планируемые инвестиции в проекты на период разведки составят порядка 23,7 млрд тенге.

    На данных участках будут произведены следующие работы:

    • 3D сейсморазведка (полевые работы, обработка и интерпретация 550 кв.км.);
    • бурение трех независимых разведочных скважин общей проходкой не менее 7 000 м. и двух зависимых скважин проходкой не менее 5 000 м.;
    • в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки на участке «Жылыой», бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной до 4 500 м.

    В качестве стратегического партнера АО «НК «КазМунайГаз» выступает крупная китайская компания CNOOC, которая впервые заходит в Казахстан с инвестициями.

    Стратегическими партнерами АО «НК «QazaqGaz» являются казахстанские компании АО «КазАзот» и АО «Нефтяная компания «КОР».

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Китай Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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