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Минэнерго РК расторгло 12 контрактов в сфере углеводородов

23 Января 2023, 15:00
Минэнерго РК расторгло 12 контрактов в сфере углеводородов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства на постоянной основе проводится ревизия участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

К ранее выявленным 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, на сегодняшний день дополнительно включены 8 контрактов на недропользование, по которым установлены неисполнение принятых обязательств.

По состоянию на 20 января 2023 года расторгнуто 12 контрактов, по

9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам – работа продолжается в соответствии с законодательством.

Возвращенные государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.

При проведении двух электронных аукционов в течение 2022 года выставлено 11 участков недр по ранее расторгнутым контрактам на недропользование.

В целом, по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26,0 млрд тенге (крайний срок уплаты подписного бонуса – 24.01.2023 года) и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50,0 млрд тенге.


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