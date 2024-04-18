Минэнерго РК планирует повысить цены на бензин и дизтопливо до уровня соседних стран

Министерство энергетики сохраняет планы по повышению розничных цен на бензин и дизтопливо в республике до уровня соседних стран, где бензин Аи-92 дороже, чем в РК на 19-170%, а дизтопливо — на 7-107%, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

— Превышение цен в соседних странах на автобензин АИ-92 составляет от 19 до 170%, на дизтопливо — от 7 до 107%. Применение государственного регулирования цен приводит к тому, что Казахстан является страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди стран ЕАЭС. Следовательно, создаются высокие риски незаконных перетоков и «серого» экспорта ГСМ в соседние страны, — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В ведомстве отметили, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев 7 февраля 2024 года поручил принять системные меры для комплексной либерализации экономики. В этой связи и в целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке необходимо поэтапное выравнивание цен с соседними странами, объяснили в Министерстве энергетики. Предложения по выравниванию цен обсуждают эксперты, граждане, компании и госорганы.

Розничная стоимость литра Аи-92 в Казахстане составляет 205 тенге, в то время как в Армении — 555 тенге, в Кыргызстане — 318 тенге, в России — 244 тенге, в Узбекистане — 405 тенге. Розничная цена на литр дизтоплива в Казахстане для местных водителей составляет 295 тенге, в Армении — 612 тенге, в Кыргызстане — 363 тенге, в России — 316 тенге, в Узбекистане — 450 тенге.

Из проекта приказа с повышением розничных цен на бензин и снижением для дизельного топлива, размещенного 11 апреля 2024 года на сайте «Открытые НПА», розничные цены на бензин Аи-92/93 для иностранных граждан повышаются до 245 тенге за литр с 205 тенге в настоящее время, стоимость дизтоплива для них составит 315 тенге, по сравнению с первоначальными планами снизить ее до 295 тенге за литр с 450 тенге.

Кроме того, розничная цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составит 315 тенге за литр. При предъявлении казахстанского водительского удостоверения и техпаспорта на легковой автомобиль можно купить до 100 литров в сутки по 295 тенге за литр. Казахстанские водители грузовиков, специальных, специализированных автомобилей и автобусов могут купить до 300 литров в сутки по 295 тенге за литр.

Первоначально приказ был введен в действие в апреле 2023 года, как вынужденная мера для исключения незаконных перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов вследствие диспаритета цен на нефтепродукты между казахстанским рынком и соседними странами.