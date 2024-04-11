Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранцев

Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.

При предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки цена остается прежней — 205 тенге за литр.

— При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК, в объеме до 300 литров в сутки — 205 тенге за литр, — говорится в сообщении Министерства.

Документом предполагается, что цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составит 315 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки — 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК, в объеме до 300 литров в сутки — 295 тенге за литр.

Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Казахстане остаются прежними. Проект приказа опубликовали на сайте «Открытые НПА» для обсуждения.