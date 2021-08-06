Минэнерго РК инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании». Об этом рассказал вице-министр ведомства Жумабай Карагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, изменения нацелены на улучшение прозрачности проведения электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородному сырью.

С 1 сентября 2020 года впервые за годы независимости организовано проведение электронных аукционов на недропользование. Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на временное недропользование, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в центральной комиссии по разведке и разработке недр при Министерстве энергетики РК.

«По первому электронному аукциону, который прошел 23 декабря 2020 года, были определены победители аукциона по 8 участкам недр на общую сумму подписного бонуса 61 млрд тенге. Подписные бонусы поступили от 5 победителей аукциона по участкам Сагыз, Карабау, Бегайдар, Балкудук и Кошалак в сумме 1,5 млрд тенге, по всем участкам заключены контракты. По участкам Сарайшык и Забурунье подписные бонусы в сумме 59,6 млрд тенге не поступили в бюджет. В настоящее время по данным участкам решение о признании итогов конкурса о победителе Комиссией по предоставлению права недропользования по углеводородам отменено, и участки будут выставляться повторно на аукцион», - рассказал вице-министр ведомства.

По итогам второго аукциона, который прошел 23 апреля 2021 года, общая сумма подписного бонуса по 10 участкам недр, поступившая в бюджет, составила порядка 9,3 млрд тенге и на сегодняшний день по всем объектам заключены контракты.

В результате проведения двух электронных аукционов возникла необходимость внесения изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании» в части проведения электронного аукциона, в частности внесение гарантийного взноса участниками аукциона в размере не менее стартового размера подписного бонуса, в случае неуплаты победителем аукциона окончательного размера подписного бонуса, признание победителем аукциона второго участника, также прорабатывается вопрос снятия ограничения на проведение аукциона не более 2-х раз в год.