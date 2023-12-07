Минэнерго РК и Huawei подписали Меморандум о взаимопонимании

Министерство энергетики Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan заключили меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества в области цифровой энергетики. Документ подписали вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан и генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй, передает агентство Kazinform.

Подписанный меморандум предполагает сотрудничество, нацеленное на реализацию совместных инновационных проектов в области цифровой энергетики, укрепление научно-технического и производственного потенциала Единой энергосистемы Республики Казахстан. Ожидается, что сотрудничество с компанией Huawei также ускорит модернизацию решений для интеллектуальных сетей, интеграцию механизмов более устойчивой энергетической инфраструктуры и общую оптимизацию процессов управления энергопотреблением.

— Повышение уровня автоматизации и цифровизации энергетической системы направлено на достижение нескольких важных целей. В первую очередь, автоматизация позволит улучшить оперативное управление энергосистемой, расширить использование данных с промышленных автоматизированных систем и повысить интеграцию возобновляемых источников энергии. Во-вторых, применение искусственного интеллекта увеличит точность прогнозирования выработки энергии с различных объектов. В-третьих, цифровизация существенно улучшит качество диагностики промышленного оборудования, — отметил вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан.

Фото: Huawei

Кроме того, меморандум создает предпосылки для совершенствования регуляторных актов и гармонизации международных стандартов в сфере управления энергосистемой на основе международной экспертизы и лучшей практики в сфере цифровой энергетики. Данный подход закладывает основу для позиционирования Казахстана как одного из лидеров в области принятия и внедрения энергетических решений нового поколения.

Сотрудничество с Huawei также будет способствовать развитию уровня человеческого капитала, реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, ориентированных на повышение профессионального уровня кадров в отрасли, научно потенциала ВУЗов, знаний в области цифровой энергетики и приобретение цифровых навыков граждан. Компания Huawei, мировой лидер в области технологий и инноваций, также готова предложить передовые решения, беспрецедентный опыт в развитии и поддержке «зеленой» энергетики.

— Соглашение о сотрудничестве нацелено на модернизацию энергетического сектора страны с акцентом на инновации, развитие человеческого капитала, совершенствование регулирования и экономическую конкурентоспособность. Министерство энергетики РК берет курс на качественное преобразование энергетического сектора Казахстана и внедрение «зеленых» технологий, и компания Huawei готова внести свой вклад в цифровую трансформацию энергетического сектора страны. Это партнерство знаменует собой новую эру возможностей для формирования более устойчивого, технологически продвинутого и оснащенного цифровыми возможностями энергетического будущего Казахстана, — подчеркнула Фарида Толеубаева, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.

Фото: Huawei

В рамках этого сотрудничества Министерство энергетики Казахстана и Huawei намерены осуществлять инновационные проекты, направленные на усовершенствование энергетического сектора страны. Одной из ключевых инициатив, предложенных компанией Huawei, является создание всеобъемлющей «Белой книги», объединяющей глобальный опыт в области энергетики. В ней будут обобщены лучшие международные практики, передовые технологии и стратегические идеи для решения проблем и использования возможностей в быстро меняющемся энергетическом ландшафте.

Другим важным аспектом соглашения является совместный запуск инновационного пилотного проекта обеспечения Smart Grid, предназначенного для оптимизации работы электросетей, повышения энергоэффективности и облегчения интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему. Проект уделяет большое внимание использованию новых технологий, таких как облачные вычисления, аналитика больших данных, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT).

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики Казахстана и Huawei знаменует собой значительный шаг на пути к использованию возможностей технологий для стимулирования позитивных изменений в энергетическом секторе. Внедрение высокотехнологических решений и инструментов окажет долгосрочное влияние на энергетический ландшафт Казахстана, способствуя инновациям, экологической устойчивости и экономическому развитию страны.