Минэнерго прорабатывает вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики прорабатывается вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ путем проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на рынке электрической мощности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию (ТЭО), предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд тенге.

В настоящее время Министерством энергетики разрабатывается тендерная документация по проекту. Проведение тендера запланировано на январь 2023 года в соответствии с правилами проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, утвержденными приказом министра энергетики Республики Казахстан.

Объявление о проведении тендера и соответствующая тендерная документация будут размещены дополнительно на интернет-ресурсе Министерства энергетики.

Ознакомиться с более подробной информацией по техническим характеристикам, указанным в ТЭО, возможно по ссылке.

Как сообщалось ранее, в августе т.г. в ходе визита в Акмолинскую область министр энергетики РК Болат Акчулаков провел встречу с населением и прием граждан по личным обращениям. Одним из основных вопросов, волнующих акмолинцев, стало строительство ТЭЦ в областном центре.

По словам министра, основными источниками теплоснабжения Акмолинской области являются Степногорская ТЭЦ и котельные ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», суммарная установленная мощность которых составляет 1,6 тыс. Гкал/ч, а располагаемая 1,1 тыс. Гкал/ч. Средний износ Степногорской ТЭЦ составляет 76%, а котельного оборудования ГКП «Кокшетау Жылу» - 63,1%.

«На сегодня город активно развивается, ведется интенсивное жилищное строительство, появляются новые кварталы с многоэтажной застройкой, предприятия и объекты социальной сферы. В связи с чем, в Кокшетау назрела проблема с источником теплоснабжения. Мощность действующих районных котельных недостаточна. Для этого на сегодня рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час», - отметил министр.

Фото: gov.kz







