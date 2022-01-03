Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще в 2017 году Министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа, вызванный вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства. Об этом сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в 2017 году Министерство энергетики начало прогнозировать возможный дефицит газа в среднесрочной перспективе, вызванный аномально низкой ценой на газ, активным ростом потребления и отсутствием расширения производства. В этой связи было принято решение о постепенной либерализации рынка сжиженного газа. Для этого в 2018 году в Закон «О газе и газоснабжении» были внесены поправки, предусматривающие поэтапный переход торгов СНГ через электронно-торговые площадки начиная с 2019 года», - отметил министр энергетики.

По его словам, в течение трех лет, начиная с 5-процентных торгов, объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались.

«И с 1 января 2022 года, в соответствии с Законом, был осуществлен 100-процентый переход торгов газа через товарные биржи. Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объёемы СНГ напрямую у производителей», - добавил Магзум Мирзагалиев.