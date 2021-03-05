Минэнерго поручено продолжить работу по расширению добычи на Тенгизе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр дал поручения Министерству энергетики в сфере добычи нефти и газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству продолжить работу по реализации основных крупных проектов, как Проект будущего расширения на Тенгизе, Снятие производственных ограничений по газу (СПОГ) и проект «4-й компрессор обратной закачки газа на Карачаганаке», - сказал Роман Скляр на коллегии Минэнерго.

Он также напомнил, что согласно протокольного поручения Главы государства, в рамках Совета иностранных инвесторов об эффективном участии государства в реализации Кашаганского проекта в текущем году необходимо начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,150 млрд куб.м сырого газа.