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    14:04, 05 Март 2021 | GMT +6

    Минэнерго поручено продолжить работу по расширению добычи на Тенгизе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр дал поручения Министерству энергетики в сфере добычи нефти и газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству продолжить работу по реализации основных крупных проектов, как Проект будущего расширения на Тенгизе, Снятие производственных ограничений по газу (СПОГ) и проект «4-й компрессор обратной закачки газа на Карачаганаке», - сказал Роман Скляр на коллегии Минэнерго.

    Он также напомнил, что согласно протокольного поручения Главы государства, в рамках Совета иностранных инвесторов об эффективном участии государства в реализации Кашаганского проекта в текущем году необходимо начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,150 млрд куб.м сырого газа.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Другие государственные органы Нефть
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