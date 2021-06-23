Минэнерго пообещало стабилизировать ситуацию с ценами на бензин в южных регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов прокомментировал высокие цены на нефтепродукты в южных регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министра попросили прокомментировать тот факт, что в отдаленных районах Туркестанской области дизельное топливо вообще не продается, где-то оно подорожало до 300 тенге за литр, а сжиженный газ уже 10 дней продается в талоне.

В свою очередь, А. Магауов отметил, что со вчерашнего дня в южных регионах увеличились объемы отгрузки нефтепродуктов.

«Думаю, что за 1-2 дня ситуация стабилизируется. Хочу сказать, что оптовые цены на нефтепродукты остаются такими же, изменений нет. Возможно, на автозаправочных станциях ставят завышенные цены своим решением. Некоторые заправщики могут воспользоваться сложившейся ситуацией и поднять цены. Но в ближайшее время им придется снижать цены. Потому что оптовые цены не изменились, они продаются по прежней стоимости», - заключил вице-министр.