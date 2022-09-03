Минэнерго опровергает факт драки дальнобойщиков из-за дизтоплива в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 сентября 2022 года на отдельных электронных информационных ресурсах появилось видео об инциденте, якобы случившемся между дальнобойщиками на одной из АЗС города Алматы. Министерство энергетики РК заявляет, что содержание распространяемой информации о том, что дальнобойщики подрались из-за дизельного топлива на АЗС Алматы, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Министерства энрегетики РК, данный инцидент произошел 31 августа 2022 г. в 19:40 часов между клиентами ТОО «Helios» на АЗС, расположенной в селе Кордай Жамбылской области, а не в городе Алматы. Причиной драки послужил словесный конфликт между клиентами АЗС во время ожидания своей очереди. Благодаря вмешательству других клиентов АЗС, конфликт удалось остановить сразу, драка никак не сказалась на работе АЗС и на других клиентах, никто из участников спора в полицию не обращался.

«Так как инцидент случился еще 31 августа, но получил огласку на отдельных электронных информационных ресурсах сегодня, операторы Helios провели детальную проверку, связались со своими клиентами-участниками инцидента и предоставили в Министерство энергетики РК достоверные данные с подробностями произошедшего спора», - сообщили в пресс-службе.

Министерство энергетики РК призывает средства массовой информации и граждан обращаться за достоверной информацией в государственный орган для уточнения и подтверждения всех фактов, а также для недопущения распространения заведомо ложной информации.

«По каждому обращению сотрудники Министерства энергетики РК совместно с операторами АЗС проводят обязательную проверку и анализ.

Для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива Министерство энергетики РК и крупные сети АЗС в круглосуточном режиме работы запустили «горячую линию».

Самым распространенным источником обращений является WhatsApp-канал, куда поступило более 50% всех сообщений. За прошедшие дни большого всплеска обращений на горячую линию не наблюдается, всего с начала работы «горячей линии» Министерства энергетики РК проведена работа по 150 обращениям.

После проверки достоверности поступившей информации от граждан, все факты необоснованных действий и нарушений передаются для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РК.

«Горячая линия» при Министерстве энергетики РК

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