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    13:17, 25 Март 2022 | GMT +6

    Минэнерго о ЧП на ТЭЦ в Петропавловске: Станция старая и износ достаточно высокий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики прокомментировали чрезвычайное происшествие в связи с обрушением трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строительство Петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы, что станция старая и износ достаточно высокий. Правильная эксплуатация станции, конечно, продлевает жизнь, но нужно понимать, что это очень старая теплоэлектроцентраль. Разрушение дымовой тубы произошло на кровлю котельного цеха, котлы из строя вышли. В какой-то мере повезло, что погода стоит достаточно теплая. На сегодняшний день тепловой режим восстановили», - рассказал вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

    По словам вице-министра, на данный момент на Петропавловской ТЭЦ восстановили тепловой режим.

    «Генерация частично покрывается поставками извне области. Руководство области и акционеры энергопредприятия готовят программу. По этим мероприятиям мы позже дадим информацию, какие средства будут направлены на решение вопросов теплоснабжения Петропавловска», - прокомментировал Жандос Нурмаганбетов.

    Он также уточнил, что в связи с произошедшим чрезвычайным происшествием готовится соответствующий циркуляр.

    Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта.

    Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб.

    В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ.

    Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

    Аким СКО К.Аксакалов пообещал, что тепло в городе восстановят уже к вечеру 21-го марта.


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    Правительство Отопительный сезон Северо-Казахстанская область Минэнерго РК Происшествия, ЧС Происшествия
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