Минэнерго о ЧП на ТЭЦ в Петропавловске: Станция старая и износ достаточно высокий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики прокомментировали чрезвычайное происшествие в связи с обрушением трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство Петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы, что станция старая и износ достаточно высокий. Правильная эксплуатация станции, конечно, продлевает жизнь, но нужно понимать, что это очень старая теплоэлектроцентраль. Разрушение дымовой тубы произошло на кровлю котельного цеха, котлы из строя вышли. В какой-то мере повезло, что погода стоит достаточно теплая. На сегодняшний день тепловой режим восстановили», - рассказал вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам вице-министра, на данный момент на Петропавловской ТЭЦ восстановили тепловой режим.

«Генерация частично покрывается поставками извне области. Руководство области и акционеры энергопредприятия готовят программу. По этим мероприятиям мы позже дадим информацию, какие средства будут направлены на решение вопросов теплоснабжения Петропавловска», - прокомментировал Жандос Нурмаганбетов.

Он также уточнил, что в связи с произошедшим чрезвычайным происшествием готовится соответствующий циркуляр.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта.

Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб.

В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

Аким СКО К.Аксакалов пообещал, что тепло в городе восстановят уже к вечеру 21-го марта.