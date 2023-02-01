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Минэнерго нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Роман Скляр

1 Февраля 2023, 18:33
Минэнерго нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Износ по ТЭЦ превышает 60%, а по сетям – около 70%. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр на расширенном заседании коллегии Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной важной задачей в сфере энергетики является решение вопросов теплоснабжения. Все вы знаете, что произошло в Экибастузе, Риддере и Рудном ввиду высокого износа оборудования ТЭЦ и теплосетей. Такая проблема во многих городах. Проблемы в этой сфере копились годами. У нас износ по ТЭЦ превышает 60%, а по сетям – около 70%», - сказал Роман Скляр.

К сожалению, как отметил вице-премьер, не все акимы владели ситуацией на местах, не предпринимали действий и не сигнализировали в Правительство.

«В результате мы получили то, что получили. Министерству нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей. Это должно дать полную картину по техническому состоянию объектов и показать, какие в первую очередь требуют ремонта. Итоги аудита и дальнейшие действия рассмотрим на заседании Энергетического совета», - добавил Роман Скляр.


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