Минэнерго: на Жамбылской ГРЭС подключат третий блок для увеличения электрогенерации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Население и социальные объекты не должны отключать от электрической энергии. Соответствующее поручение профильным компаниям и организациям сегодня дал министр энергетики Магзум Мирзагалиев в ходе выездного совещания в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В совещании по режиму работы АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» приняли участие заместитель акима Жамбылской области, руководители Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, АО «КазТрансГаз Аймак», Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз», Наблюдательного совета ТОО «Жамбылские электрические сети» и ТОО «Жамбыл жарық сауда 2030». В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие в онлайн-режиме акционеры и руководители энергоснабжающих и электросетевых компаний со всех регионов страны.

Отмечено, что потребление электроэнергии в энергодефицитной Южной зоне Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана выросло в текущем году на 12 %. В связи с ростом потребления происходит перегруз транзита 500 кВ АО «KEGOC» в направлении Север-Юг, разбалансировка генерации и потребления электрической энергии. Потребление оказывается больше, чем есть возможность выработки электроэнергии. В этой связи вводятся в эксплуатацию резервы от Жамбылской ГРЭС.

Руководством Жамбылской ГРЭС доложено о технической готовности подключить сегодня в работу третий блок с увеличением генерации электрической энергии.

Министр сообщил, что 30 октября текущего года утверждены предельные тарифы на электрическую энергию АО «Жамбылская ГРЭС».

Системным оператором ежедневно фиксируются отклонения и нарушения от суточного графика потребления электрической энергии со стороны субъектов оптового рынка электрической энергии, включая энергопередающих и энергоснабжающих организаций.

«Традиционно дефицит электроэнергии и мощности фиксируются в часы вечернего максимального потребления. Но жители региона и такие социальные объекты, как больницы и школы ни в коем случае не должны оставаться без электричества. Министерство энергетики категорически против таких мер», - сказал Магзум Мирзагалиев.

В этой связи министр энергетики поручил АО «КЕГОК», энергопередающим и энергоснабжающим организациям совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) провести до конца недели анализ и принять все необходимые меры по обеспечению бытовых потребителей бесперебойным электроснабжением.

Вместе с тем, министр поставил задачу приступить к восстановлению четвертого и пятого блоков Жамбылской ГРЭС, что позволило бы увеличить генерацию электроэнергии в будущем.

По итогам совещания глава ведомства поручил АО «KEGOC» ежесуточно предоставлять информацию о потребителях и объемах распределенной между ними электроэнергии.

Энергопередающим компаниям поручено провести соответствующую работу по фактам перебора энергопотребления в том числе по выявлению «серых» майнеров.