Минэнерго Казахстана объявило о проведении тендера на строительство ТЭЦ в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК в соответствии со статьей 15-6 Закона РК «Об электроэнергетике» проводит тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию (далее – новая электростанция), по проекту «Строительство ТЭЦ в городе Кокшетау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Новую электростанцию планируют построить в городе Кокшетау для выработки электрической и тепловой энергии.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, к новой электростанции предъявляются следующие технические требования: электрическая мощность должна составлять не менее 240 МВт, а тепловая мощность – не менее 480 Гкал/час.

Строительство ТЭЦ предусмотрено с разбивкой на две очереди.

Для ознакомления с более подробной информацией по техническим характеристикам, указанным в ТЭО, необходимо пройти по ссылке .

Тендер будет проведен согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и Правил проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

«Вопросы касательно проведения тендера и реализации проекта просим направлять до 31 мая 2022 года по тел: 8-717-2-74-06-03, 8-717-2-74-11-55, либо на электронные адреса: [email protected], [email protected]», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Напомним , о строительстве ТЭЦ в Кокшетау в ходе брифинга рассказал аким областного центра Бауржан Гайса в феврале этого года.

Ранее депутат Сената Праламента Нурлан Бекенов поднимал проблему теплоснабжения и призывал ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау.