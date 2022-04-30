Минэнерго Казахстана объявило о проведении тендера на строительство ТЭЦ в Кокшетау
Новую электростанцию планируют построить в городе Кокшетау для выработки электрической и тепловой энергии.
Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, к новой электростанции предъявляются следующие технические требования: электрическая мощность должна составлять не менее 240 МВт, а тепловая мощность – не менее 480 Гкал/час.
Строительство ТЭЦ предусмотрено с разбивкой на две очереди.
Для ознакомления с более подробной информацией по техническим характеристикам, указанным в ТЭО, необходимо пройти по ссылке .
Тендер будет проведен согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и Правил проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.
«Вопросы касательно проведения тендера и реализации проекта просим направлять до 31 мая 2022 года по тел: 8-717-2-74-06-03, 8-717-2-74-11-55, либо на электронные адреса: [email protected], [email protected]», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.Напомним, о строительстве ТЭЦ в Кокшетау в ходе брифинга рассказал аким областного центра Бауржан Гайса в феврале этого года.
Ранее депутат Сената Праламента Нурлан Бекенов поднимал проблему теплоснабжения и призывал ускорить строительство ТЭЦ в Кокшетау.