Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца января в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженным газом через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рынке сжиженного газа приняты следующие оперативные меры. Министерством энергетики утверждены 2 приказа: приказ по приостановлению Правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов. Второй приказ - по снижению предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (до 28 тысяч тенге за тонну). На сегодняшний день разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне электронных торговых площадок», - отметил министр энергетики в ходе заседания Правительства.

По словам главы ведомства, данные поправки направлены на обеспечение внутреннего рынка страны сжиженным газом посредством расширения перечня субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.

«В качестве краткосрочных мер, до конца января текущего года в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженным газом через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ. После согласования с Правительством данные меры будут оформлены в виде поправок в нормативно-правовые акты», - добавил Болат Акчулаков.



