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Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи

18 Января 2022 10:34
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Минэнерго до конца января предложит меры по совершенствованию торгов сжиженным газом через товарные биржи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца января в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженным газом через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На рынке сжиженного газа приняты следующие оперативные меры. Министерством энергетики утверждены 2 приказа: приказ по приостановлению Правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов. Второй приказ - по снижению предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа (до 28 тысяч тенге за тонну). На сегодняшний день разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне электронных торговых площадок», - отметил министр энергетики в ходе заседания Правительства.

По словам главы ведомства, данные поправки направлены на обеспечение внутреннего рынка страны сжиженным газом посредством расширения перечня субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.

«В качестве краткосрочных мер, до конца января текущего года в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженным газом через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ. После согласования с Правительством данные меры будут оформлены в виде поправок в нормативно-правовые акты», - добавил Болат Акчулаков.



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#Правительство РК   #Экономика   #Цены и тарифы   #Нефть   #Топливо  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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