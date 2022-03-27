Минэнерго: До конца дня планируется восстановить тепло в домах Петропавловска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики пояснило причину очередной аварии на ТЭЦ-2 в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

« 26 марта в 21.30 на Петропавловской ТЭЦ-2 под влиянием отрицательных температур (-13 С) произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура. Причины - разгерметизация цеха вследствие обрушения дымовой трубы, которое произошло 20 марта, и понижение температуры наружного воздуха. Это повлекло за собой останову 3-х котлов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работает 3 котла, начата растопка 4-ого котла, в ближайшее время будет включён в работу 5-ый котлоагрегат.

«Температура сети в настоящий момент 45С, до конца дня планируется восстановление температурного режима», - сообщили в Минэнерго.

Напомним, очередная авария произошла вечером 26 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске.

В минувшее воскресенье, 20-го марта, произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне на Петропавловской ТЭЦ-2 зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал в кратчайшие сроки обеспечить теплом жителей города. В области работал оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. На днях в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.



