Мы не можем фиксировать воздух — министр экологии о сомнениях казахстанцев по высадке 2 млрд деревьев

С 2021 по 2024 год в республике было посажено 1 миллиард 150 миллионов сеянцев, однако эта цифра вызвала недоверие у части общественности. По словам министра, скепсис во многом основан на неправильном понимании сути программы.

Ерлан Нысанбаев: «Многие, кто пишут такие вещи — это люди, не разбирающиеся в лесном хозяйстве. Я бы тоже не поверил, если бы где-то заявили, что посадят два миллиарда взрослых деревьев. Но мы ведь работаем с сеянцами в государственном лесном фонде. Сеянцы — это посадочный материал высотой 20-30 сантиметров, иногда 35, если год удачный. И плотность посадки в разных зонах отличается. Например, в одном регионе на гектар высаживают 7500-7800 штук, в другом 3500-4000. Все определяется по нормативам».

По словам министра, даже в естественной среде сначала появляется огромное количество молодых растений, из которых со временем остаются только те, что прошли естественный отбор. По такому же принципу строится и работа по озеленению.

Глава Минэкологии: «Мы изначально высаживаем десять штук с учетом почвенно-климатических условий и научно обоснованных норм отпада, чтобы в итоге сформировать полноценный древостой с нормальной плотностью — когда площади питания хватает всем».

Активисты и граждане часто сравнивают сеянцы с взрослыми деревьями, забывая, что речь идет о молодом посадочном материале.

Ерлан Нысанбаев: «Ни один гектар посадок у нас не остается без контроля. Мы не можем „фиксировать воздух“ — это исключено. Речь идет о государственных деньгах, и контроль здесь жесткий. Существуют процедуры, есть уполномоченные структурные подразделения, которые несут ответственность за прозрачность, точность и сохранность выделенных средств».

Полное интервью главы Минэкологии Казахстана смотрите сегодня на телеканале Jibek Joly в 19.30.