Минэкологии выделят 1,2 млрд тенге на авиаохрану лесов и ремонт техники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерству экологии и природных ресурсов РК выделят средства из резерва Правительства на неотложные затраты в размере 1 200 628 517 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Соответствующее постановление Правительства размещено на портале Открытые НПА .

«Правительство Республики Казахстана постановляет: Выделить Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 1 200 628 517 (один миллиард двести миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семнадцать) тенге, из которых: - 939 377 517 (девятьсот тридцать девять миллионов триста семьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать) тенге на приобретение дополнительных 923 часов налета для авиационной охраны лесов от пожаров; 261 251 000 (двести шестьдесят один миллион двести пятьдесят одна тысяча) тенге для приобретения ГСМ и ремонта пожарной и тракторной техники, пришедшей в нерабочее состояние во время тушения крупных пожаров в области Абай», - отмечено в документе.

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.