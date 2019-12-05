Минэкологии: Угрозы подтопления поселков в Кызылординской области не наблюдается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Угрозы подтопления населенных пунктов в Кызылординской области не наблюдается. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на реках республики продолжается процесс ледообразования. Сырдарья является трансграничной рекой и ее особенность в том, что она протекает с юга на север. Ледообразование начинается со стороны Аральского моря. Это ежегодно повторяющееся природное явление. В конце ноября текущего года в районе поселка Жосалы Кармакшинского района на реке наблюдалось порядка 20-25% образования шуги, и отметка в реке составляла 98,46 метров по балтийской системе. В связи с имеющимся потеплением в начале декабря процесс шугообразования уже уменьшился и составляет до 5%», - сказал председатель Комитета по водным ресурсам Минэкологии Арман Турлыбек на пресс-конференции в СЦК.

По его информации, ледостав наблюдается в районе 300 км от города Кызылорды и 5 км от поселка Жосалы.

«Расход воды на данном участке в связи с отсутствием потребления увеличился до 280 кубометров в секунду. Соответственно, отметка по уровню воды на реке выросла до 99,89 метров. Все указанные данные соответствуют средним многолетним значениям и процессам ледообразования. Нами установлено постоянное наблюдение, КЧС и акиматом области. Угрозы подтопления поселков в Кызылординской области нет. Ситуация находится под контролем», - проинформировал А. Турлыбек.

Он отметил, что мониторинг прохождения воды проводится на постоянной основе и все службы находятся на местах.