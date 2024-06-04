Минэкологии РК возьмет в лизинг 800 единиц противопожарной техники

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали о том, сколько противопожарной техники планируется взять в лизинг через акционерное общество «Жасыл Даму», передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии с поручением первого заместителя Премьер-министра РК от 24 января 2024 года проработан вопрос лизинга через АО «Жасыл Даму» для лесопожарных станций природоохранных учреждений Министерства: 130 пожарных машин, 117 малых лесопожарных комплексов, 52 трактора, 71 патрульный автотранспорт и 395 единиц противопожарного оборудования (дисковые бороны, плуги, прицепов и другое). Это позволит довести оснащенность природоохранных учреждений до 76%, — говорится в официальном ответе на запрос редакции.

В этом году местные исполнительные органы также намерены закупить десятки единиц техники для лесных хозяйств.