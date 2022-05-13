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Минэкологии РК просит акиматы выделить земельные участки под приюты для животных
13 Мая 2022 18:15

Минэкологии РК просит акиматы выделить земельные участки под приюты для животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов направило в акиматы письма для решения проблемы бродячих животных. Об этом сообщил и.о. министра Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статьи 9 и 25 Закона о животных, местные исполнительные органы вправе организовать строительство и содержание приютов для животных, осуществлять софинансирование частных приютов для животных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, также наделены правом организовывать регулирование численности бродячих животных, что существенно снизит их количество и случаи нападения на людей соответственно. При этом, по информациям местных исполнительных органов, в регионах отсутствует инфраструктура и недостаточно средств для реализации Закона», - сообщил Серик Кожаниязов в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, в целях реализации Закона, Министерством направлено письмо местным исполнительным органам, о рассмотрении вопросов выделения бюджетных средств службам отлова на отлов, вакцинацию, стерилизацию собак и кошек, а также оказание содействия в выделении земельных участков для приютов и софинансирования действующих частных приютов для животных.

«Кроме того, Министерством направлено письмо в Министерство финансов Республики Казахстан о внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан 403 от 18 сентября 2014 года «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан», в части включения новых программ: «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных», «Идентификация безнадзорных и бродячих животных», «Стерилизация животных», «Строительство и содержание приютов, пунктов временной передержки для животных», - отметил и.о. министра.

Он также сообщил, что в настоящее время разрабатывается соответствующий проект приказа.

«В свою очередь, Министерством разработаны ряд правил, в том числе правила деятельности приютов для животных, где определен порядок софинансирования приютов и требования к размещению приютов для животных, правила вакцинации и стерилизации бродячих животных, правила отлова, временного содержания и умерщвления животных, которые согласованы государственными и местными исполнительными органами и в настоящее время проходят процедуру согласования в Министерстве юстиции РК», - заключил Серик Кожаниязов.


Автор:
Корреспондент

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