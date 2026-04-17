РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Минэкологии РК предложило соглашение с ООН по окружающей среде

    В Казахстане планируют подписать Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минэкологии РК предложило соглашение с ООН по окружающей среде
    Фото: Нацбюро статистики

    Проект постановления Правительства РК вынесен на публичное обсуждение 16 апреля 2026 года. Документ разработан Министерством экологии и природных ресурсов.

    Согласно проекту, предлагается одобрить Рамочное соглашение между Правительством Казахстана и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Подписание документа от имени правительства поручат министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву.

    Как отмечается, соглашение направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие институционального диалога и реализацию совместных экологических программ с учетом национальных приоритетов Казахстана, а также международной повестки.

    Ожидается, что реализация соглашения позволит повысить международный статус Казахстана в Центральной Азии, в том числе за счет поддержки и воссоздания Субрегионального офиса ЮНЕП в Алматы в качестве регионального экологического хаба.

    Срок реализации соглашения предусмотрен до 31 декабря 2029 года.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 4 мая 2026 года.

    Напомним, что 22–24 апреля 2026 года в Казахстане состоится важное международное событие — Региональный экологический саммит, инициированный Главой государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Теги:
    Казахстан Соглашение ООН Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают