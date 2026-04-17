Минэкологии РК предложило соглашение с ООН по окружающей среде

Проект постановления Правительства РК вынесен на публичное обсуждение 16 апреля 2026 года. Документ разработан Министерством экологии и природных ресурсов.

Согласно проекту, предлагается одобрить Рамочное соглашение между Правительством Казахстана и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Подписание документа от имени правительства поручат министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву.

Как отмечается, соглашение направлено на укрепление стратегического партнерства, развитие институционального диалога и реализацию совместных экологических программ с учетом национальных приоритетов Казахстана, а также международной повестки.

Ожидается, что реализация соглашения позволит повысить международный статус Казахстана в Центральной Азии, в том числе за счет поддержки и воссоздания Субрегионального офиса ЮНЕП в Алматы в качестве регионального экологического хаба.

Срок реализации соглашения предусмотрен до 31 декабря 2029 года.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 мая 2026 года.

Напомним, что 22–24 апреля 2026 года в Казахстане состоится важное международное событие — Региональный экологический саммит, инициированный Главой государства на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.