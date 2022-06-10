10 Июня 2022 14:34

Минэкологии РК отозвало приказ о сборе дериватов павших сайгаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранее Комитет лесного хозяйства и животного мира на портале открытых данных НПА разместил проект приказа в части сбора деривата сайгака. Данный проект приказа был направлен на сбор дериватов павших сайгаков естественной смертью, но Комитет отозвал проект приказа с открытых НПА для доработки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Благодаря принятым мерам по организации государственной охраны животного мира отмечается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40%, с 152 тыс. особей в 2017 году до 1,3 млн особей в 2022 году, при их оптимальной численности в республике – 560-770 тыс. особей.

Особого внимания заслуживает Западно-Казахстанская область, где численность сайгаков по учетным данным составила 801 тыс. особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои. Идет потрава сельскохозяйственных культур как в Западно-Казахстанской области, так и в Акмолинской и Костанайской областях.

Кроме того, есть риск повторения эпидемии пастереллеза 2015 года, когда было утилизировано свыше 150 тыс. особей павших сайгаков (80% от всей популяции).

В настоящее время, в целях управления численности сайгаков разрабатывается научное биологическое обоснование, по итогам которого будет принято решение по вопросу управления численности сайгаков.