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Минэкологии РК оценит уязвимость лесного хозяйства к изменению климата

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Сентября 2022, 13:44
Минэкологии РК оценит уязвимость лесного хозяйства к изменению климата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологи, геологии и природных ресурсов РК проведет дополнительную оценку уязвимости лесного хозяйства к изменению климата. Об этом сообщила вице-министр Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Леса являются естественными поглотителями парниковых газов. Когда происходит пожар, объемы парниковых газов выбрасываются обратно в атмосферу. Это влияет на изменение климата, на соответствующие процессы. Поэтому думаю, в этом контексте нам необходимо оценить объем нанесенного ущерба. Думаю, более тесно нужно работать с лесниками по восстановлению лесов, недопущению таких ситуаций в дальнейшем. Именно поэтому во главе Экологического кодекса по адаптации к изменению климата мы определили лесное хозяйство наиболее уязвимым. В этом контексте проведем дополнительную работу по оценку уязвимости лесного хозяйства к изменению климата и выработаем соответствующие меры для минимизации», - сказала Зульфия Сулейменова журналистам на презентации результатов соцопроса по осведомленности казахстанцев об изменении климата.

З.Сулейменова отметила, что невозможно на 100% предотвратить пожары, однако очень важно прилагать все усилия по минимизации, чтобы не допустить масштабных пожаров.

Ранее сообщалось, сколько времени потребуется на восстановление флоры и фауны в Костанайской области.


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