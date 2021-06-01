Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Минэкологии РК: Из Таджикистана дополнительно поступит более 300 млн кубометров поливной воды

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июня 2021, 18:58
Минэкологии РК: Из Таджикистана дополнительно поступит более 300 млн кубометров поливной воды

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в бассейне реки Сырдарья сложилась сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем. В связи с этим министр экологии, геологии и природных ресурсов РК в Душанбе провел встречу с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в ходе которой с таджикской стороной достигнута договоренность о дополнительных сбросах 315 млн.м3 воды из водохранилища Бахри Точик с июня по август т.г. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

Как сообщила пресс-служба министерства в Telegram , данный объем позволит снизить дефицит поливной воды в вегетационном периоде в Туркестанской и Кызылординской областях.

«Учитывая сложную водохозяйственную обстановку в бассейне реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей, таджикская сторона, помимо объемов воды, сбрасываемых Кыргызской Республикой из Токтогульского водохранилища, согласилась с июня по август поставлять дополнительно из водохранилища Бахри Точик 315 млн.м3 воды.

Казахстан же, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае возникновения негативных последствий дополнительной сработки водохранилища Бахри Точик», - отметил глава Минэкологии РК Магзум Мирзагалиев.

photo

photo


Экология   Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане