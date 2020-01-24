Минэкологии РК: Информация о появлении волков в столице - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о появлении волков в городе не соответствует действительности. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со вчерашнего дня в социальных сетях распространяются фото и видеоматериалы о заходе бродячих особей на территорию населенных пунктов и вокруг столицы. Со вчерашнего вечера государственными инспекторами Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира по всему городу проводились мониторинговые работы по поиску волков, однако такие факты не зафиксированы», - сказал Нариман Жунусов.

Более того, городской акимат и правоохранительные органы опровергли информацию о наличии волков в городе Нур-Султан и в близлежащих поселках.

«Любое дикое животное стремится избежать контакта с человеком», – добавил Нариман Жунусов.

Кроме того, он заверил, что за последние десять лет факта нападения волка на человека в Казахстане не было зарегистрировано.

«18 января 2020 года зафиксирован случай захода волка в населенный пункт - город Аксу Павлодарской области. Зверь был застрелен. Его туша сдана на экспертизу для выявления опасных болезней», - сообщили на брифинге.

В заключение Жунусов добавил, что в 2019 году было зафиксировано два факта нападения волков на домашний скот.

«Это произошло на территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области и на территории Бухар-Жырауского района Карагандинсокой области. В текущем году был лишь один факт в сельском округе Тогызтарау Жамбылской области. Тогда пострадало три головы МРС», – сказал Нариман Жунусов.



