Минэкологии РК: Энергетическая утилизация отходов позволит ликвидировать свалки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Внедрение механизма «Waste to Energy», предлагаемый Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК вызвало бурное обсуждение среди общественности, экоактивистов. В целях выработки консолидированного общественного мнения, в Ассоциации экологических организаций Казахстана организовали конференцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

















В качестве докладчиков выступили вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, депутат Мажилиса РК Елдос Абаканов, главный инженер технического департамента «Syctom» (Франция) Пьер Хитцбергер, профессор МГУ Валерий Петросян, председатель Правления Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Шынболат Байкулов.

В Казахстане ежегодно образуется порядка 4-5 млн тонн твердых бытовых отходов, доля переработки - 18,3 %, остальное, а это свыше 80 % отходов, сейчас захоранивается на полигонах. В соответствии с Концепцией по переходу к «зеленой экономике», к 2030 году доля переработки отходов должна быть доведена до 40%, а к 2050 году – до 50%.

По словам вице -министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова, речь идет о внедрении в Казахстане современной системы обращения с отходами.

«Нужно четко понимать, что иерархия отходов подразумевает пять ключевых методов: предотвращение, подготовка к повторному использованию, переработка, энергетическая утилизация и захоронение», - подчеркнул Примкулов.

Таким образом, на заводы по энергетической утилизации планируется направлять только неперерабатываемые отходы, которые сейчас захораниваются на мусорных полигонах.

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК реализация проекта по энергетической утилизации «Waste to energy» позволит из ежегодно образуемых около 5 млн тонн ТБО увеличить переработку и утилизацию до 1,65 млн тонн ТБО (750 тыс. тонн – сортировка и переработка, 900 тыс. тонн – сжигание), и, соответственно, довести долю переработки и утилизации до 30% к 2024 году. На сегодняшний день в мире действует около 2 тысяч комплексов по энергетической утилизации отходов.

Комплексы «Waste to Energy» планируют запустить в городах Актобе, Алматы, Усть-Каменогорск, Нур-Султан, Караганда и Шымкент.

Строительство заводов планируется за счет привлечения инвесторов. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с местными исполнительными органами прорабатывают вопросы предоставления земельных участков и необходимой инфраструктуры.

По словам российского эксперта по проблемам химической безопасности ООН Валерия Петросяна: «Свалки - химические бомбы замедленного действия».

Председатель Правления Ассоциации Айгуль Соловьева призвала всех участников на фактах обсудить данный вопрос через призму международного опыта, на который в основном ссылаются противники WASTE TO ENERGY.

Также на конференции было озвучено, что Экологическим кодексом РК установлены жесткие требования по выбросам, приравненные к Европейским стандартам, по которым также будет осуществляться государственный контроль на соответствие нормативам Евродирективы.

В своем выступлении французский эксперт Пьер Хитцбергер отметил, что в Париже функционируют три завода по энергетической утилизации, которые применяют технологию колосникового сжигания отходов. На заводах в том числе утилизируют отходы упаковки, которые не подлежат переработке и сильнозагрязненные отходы.