15 Июня 2022 12:34

Минэкологии РК актуализирует дорожные карты по улучшению экологической ситуации в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане актуализируются дорожные карты по улучшению экологической ситуации в регионах. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проводились обсуждения с общественностью, акиматами, природопользователями по решению актуальных проблем в регионах. На основе этих обсуждений были приняты 16 дорожных карт по улучшению экологической обстановки в этих областях. На сегодняшний день этими дорожными картами предусмотрены 485 мероприятий. Мероприятия, которые были запланированы на период с 2020 года по первый квартал 2022 года, были выполнены на 50 %. Сейчас мы понимаем, что есть необходимость в актуализации этих дорожных карт. Поэтому, пользуясь возможностью, мы хотим пригласить общественность принимать активное участие. Буквально сегодня, после обеда, будет обсуждение дорожной карты по Актюбинской области. Мы ожидаем, что реализация дорожных карт к 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого хотя бы до среднего. Кроме того, предусмотрено строительство семи канализационно-очистных сооружений и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель», – сказала З. Сулейменова.

Вице-министр также отметила, что, в рамках принятого в прошлом году национального проекта «Жасыл Казахстан» предусмотрены мероприятия по 16 крупным предприятиям, которые должны за счет собственных средств принять меры для снижения воздействия на окружающую среду на 20-30 % к 2025 году.

По словам З. Сулейменовой, в Казахстане ежегодно формируется около 4,5 млн тонн отходов, в прошлом году их было 4,2 млн тонн, из которых переработан 21 %. В текущем году уровень переработки отходов повысится до 24 %. На сегодняшний день из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 134, а сортировка в 96 населенных пунктах. В рамках Экологического кодекса установлено государственное регулирование отходов, а именно лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов, а также уведомительный порядок для субъектов, осуществляющих сбор, сортировку и транспортировку всех видов отходов.

Как сообщила вице-министр, с помощью космического мониторинга ведется работа по выявлению стихийных свалок и принимаются меры по их ликвидации. За 2021 год было выявлено более 7 тыс. несанкционированных мест размещения отходов. Из них 89 % были ликвидированы. С начала мая текущего года уже выявлены около 1,5 тыс. несанкционированных свалок.