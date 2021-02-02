Минэкологии провело анализ изменения стока рек Жем и Ойыл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК провело анализ изменения стока рек Жем и Ойыл в условиях влияния хозяйственной деятельности и изменяющегося климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В результате наложения изменения климатических факторов на хозяйственную деятельность, среднегодовой объем стока по сравнению с условно-естественным периодом в реке Жем сократился до 201 млн куб.м (на 58%), по реке Ойыл - до 233 млн куб. м (на 25%)», - сообщили в ведомстве. - По генезису равнинные реки Казахстана относятся к рекам снегового питания, поэтому проанализирована многолетняя динамика количества осадков за зимний период, согласно которому выявлено, что за последние 20 лет наблюдается тенденция к уменьшению осадков. При этом отмечается повышение среднегодовой температуры воздуха в обоих бассейнах рек, что, в свою очередь, приводит к смещению дат начала половодья на более ранние сроки, тем самым увеличивая протяженность меженного периода».

На сегодня, как отметили в пресс-службе, одной из важнейших задач, является дальнейшее исследование выявления причин сокращения стока малых рек и разработка рекомендаций для сохранения их экосистемы.

Для этого Казгидромет планирует проведение экспедиционных мероприятий по исследованию современного состояния бассейнов рек Жем и Ойыл и по определению причин изменения стока.

Гидрометрические наблюдения в бассейнах рек Жем и Ойыл ведутся с 1935 года. В середине 50-х годов прошлого столетия, среднегодовой объем стока реки Жем составлял 474 млн куб.м, в реке Ойыл - 310 млн куб.м. С появлением систем плотин для лиманного орошения и малых гидротехнических сооружений, среднегодовой объем стока сократился на 18%, и по реке Жем составил 388 млн куб.м, Ойыл - 253 млн куб.м.

«Аналогичные изменения происходят и в других регионах страны. Изучение подобных проблем малых рек, которые, в свою очередь, являются подпитывающими притоками больших водных объектов, первостепенная важная задача не только для специалистов Казгидромета, но и для всего научного сообщества в области водной безопасности», - отметили в ведомстве.