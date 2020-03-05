-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:12
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:08
-
-
-
-
-
вчера 17:42
-
-
-
-
Минэкологии прорабатывает вопрос возврата Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского национального парка будет осуществляться согласно действующему законодательству. Об этом, как передает МИА «Казинформ», сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в Telegram.
«В настоящее время Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос возврата урочища Кок-Жайлау в состав национального парка. Возврат урочища в состав национального парка согласно действующему законодательству является расширением территории национального парка, и решение будет приниматься на основе естественно-научного и технико-экономического обоснований, получивших положительные заключения экологической экспертизы», - сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, постановлением Правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, общей площадью 1002 га, были переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства и функционирование горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».
В октябре 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, учитывая мнение общественности, запретил заниматься проектом по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.
Депутаты Мажилиса Парламента инициировали поправки в законодательство в части исключения возможности перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и функционирования объектов туризма.
Указанные поправки были приняты от 28 октября 2019 года № 268-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».
- В Алматы сокращено количество международных рейсов
- В Алматы усилены меры защиты против коронавируса
- Разоблачена ОПГ, занимавшаяся незаконным обналом в Алматы и Алматинской области
- Дефицит масок создан самим населением – заместитель главного санврача Алматы
- О противодействии распространению коронавируса рассказали в акимате Алматы
- Чем порадует зрителей ГАТОБ имени Абая в этом году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана