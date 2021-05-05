РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 05 Май 2021 | GMT +6

    Минэкологии призывает сохранить популяцию сайгаков в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня – Международный день сайгака. Свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на Казахстан. Здесь обитают три популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Минэкологии РК призывает сохранить популяцию сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным ведомства, современный ареал сайгака в стране охватывает территорию десяти административных областей, ареал животных также распространяется и на соседние области Узбекистана и Российской Федерации.

    Выполнением мероприятий в области охраны, воспроизводства и использования редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков осуществляет РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира.

    Отмечается, что численность сайгаков в стране в разные годы колебалась. Так, в ХХ веке максимальная численность сайгаков была зафиксирована в 1970-е годы - от 510 тысяч до 1 млн. 200 тысяч особей, минимальная – в 1990-е – от 148 до 976 тыс. особей. Затем наблюдалось устойчивое снижение на протяжении 10 лет, в основном, в результате браконьерства. В начале ХХI века их количество сильно снизилось, дойдя в 2003 году до 21,1 тысячи.

    В настоящее время благодаря принятым Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, Охотзоопром, Институтом зоологии охранным мерам численность сайгаков начала восстанавливаться. По данным учета 2019 года их число составляет 334 400 особей. В 2020 году из-за пандемии учет не был произведен. Сейчас учет возобновлен и результаты будут получены в конце текущего года.

    Для защиты сайгаков Комитетом, Министерством внутренних дел РК и Комитетом национальной безопасности ежегодно проводится природоохранная акция «Сайгак» по борьбе с браконьерством. Также в Казахстане до 2023 года продлен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами, кроме использования в научных целях.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков. Статья 339 Уголовного кодекса была дополнена новой частью, предусматривающей ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет, с конфискацией имущества за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!