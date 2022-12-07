Минэкологии придерживается принципиальных позиций по снижению эмиссий «Арселор Миттал»

7 Декабря 2022, 14:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На «Арселор Миттал Темиртау» наложены штрафы на 5,8 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Металлургический комплекс «Арселор Миттал Темиртау» является источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау, доля вклада превышает 86% – в целом, 240 тысяч тонн, на предприятие приходится 210 тысяч тонн. В 2021 году предприятие получило разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2022 год, с условием сокращения нормативных эмиссий на 25%. Если было 335 тысяч тонн, то на 2022 год мы снизили до 249 тысяч тонн. При этом на следующий год предприятием экологическое разрешение не получено, заявка со стороны компании направлена, на сегодя она находится на рассмотрении комитета.

Ежегодно «Арселор Миттал» является предметом экологического контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальный департаментом экологии в отношении компании проведено 7 плановых и внеплановых проверок. По результатам проверок выявлены нарушения экологического законодательства, такие, как сверхнормативные выбросы неорганической пыли; невыполнение ранее выданных предписаний; неэффективная работа по улавливанию отходящих газов, а также очистных сооружений», – сказал З. Жолдасов.

По его словам, на компанию «Арселор Миттал Темиртау» наложены штрафы на общую сумму, 5,8 млрд тенге. Это решение обжаловано компанией, дело находится на рассмотрении в суде.

Спикер сообщил, что территориальный департамент экологии проводит проверку в отношении отдельных цехов «Арселор Миттал Темиртау». Направлены иски на приостановление эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов, ряда установок грохочения, хвостохранилищ №2 и №3, золошламонакопителя, сортировочного комплекса. Установлено, что имеет место неисполнение 7 мероприятий Дорожной карты по комплексному разрешению экологических проблем Карагандинской области, по которым ранее был заключен меморандум с компанией.

З. Жолдасов напомнил, что национальным проектом «Жасыл Казахстан» предусмотрено сокращение эмиссий для «Арселор Миттал Темиртау» на 30% до 2025 года. Минэкологии придерживается принципиальных позиций по достижению предприятием данного показателя.