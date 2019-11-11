Минэкологии презентовало проектный офис «Адалдық алаңы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов провело официальную презентацию проектного офиса «Адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью этого проекта является формирование открытого и честного диалога с общественностью, внедрение современных антикоррупционных стандартов в деятельность государственного органа, выявление и устранение коррупционных рисков. В рамках проекта информационное взаимодействие с общественностью будет осуществляться на официальном сайте министерства и в наиболее распространенных социальных сетях», - сказал глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

Министр также добавил, что в помещении бюро пропусков здания Дома министерств открыт кабинет для приема граждан, установлена телефонная линия для оперативной связи напрямую с первыми руководителями ведомств и структурных подразделений по соответствующим обращениям. Министерством утверждены алгоритм обработки обращений, план организационных мероприятий проекта.

«Все это, как мы надеемся, позволит общественности влиять на процесс борьбы с коррупционными проявлениями и напрямую участвовать в деятельности министерства, а министерству – оперативно реагировать на возникающие проблемы и угрозы», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

В свою очередь руководитель проектного офиса «Адалдық алаңы» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Айгуль Соловьева отметила, что проект был реализован по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции.

«В рамках проектного офиса для обсуждения коррупционных рисков, а также для обсуждения других вопросов создается площадка по взаимодействию. На этой площадке граждане смогут открыто высказывать свое мнение. В целом мы создали особенный офис, мы внедряем цифровой формат. Мы будем изучать каждый поднятый вопрос в ходе встреч», - сказала Айгуль Соловьева.